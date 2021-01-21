У місті Ізмаїл Одеській області судитимуть 49-річного чоловіка за крадіжку опалювального пристрою. Фігурант справи проникнув до будинку сусідки через вікно та викрав у неї газовий котел, який коштує 4 тис. грн.

Після цього чоловік продав викрадене майно і витратив отримані кошти. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. Виявилося, що раніше він уже траплявся поліції на крадіжках.

Крадіжка ікон на Вінниччині

У місті Жмеринка Вінницької області викрили крадія ікон. Чоловік проникнув до будинку своєї знайомої та привласнив старовинні християнські ікони.

Наразі поліції вдалося розшукати лише одну з трьох зниклих речей, яку крадій продав колекціонеру.