У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими внаслідок пожежі в будинку для літніх людей.

Про це 21 січня під час засідання Кабміну повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

За його словами, 15 загиблих під час пожежі в Харкові поховають за рахунок міськради. Лікування п’ятьох постраждалих також відбуватиметься за міський кошт.

Пожежа в будинку літніх людей у Харкові сталась 21 січня. Вогонь охопив 100 кв. м. площі

15 осіб загинуло, п’ятеро постраждалих – у лікарні. Загалом у будинку проживало 29 літніх людей.

Попередньою причиною займання є необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Керівники будинку для літніх людей у Харкові надають свідчення у відділі поліції.

Поліція розслідує пожежу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Винним загрожує позбавлення волі до 8 років.