У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вбив трьох цуценят та ще одного покалічив. Собаку госпіталізували з травмою хребта.

Про вбивства повідомив 43-річний мешканець Голосіївського району, цуценят якого вбили. Підозрюваним виявився брат потерпілого.

Чоловіки знаходилися у квартирі зі своєю знайомою. Коли 30-річний підозрюваний залишився один з чотирма цуценятами, то почав їх душити. Таким чином він вбив трьох собак, а останню покалічив ударом руки. Чоловік пояснив це тим, що йому набридли цуценята.

Правоохоронці провели тестування на драгері, який виявив в організмі підозрюваного 1,98 проміле алкоголю. Його також раніше судили за незаконне поводження зі зброєю.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі за статтею 299 Жорстоке поводження з тваринами КК України. Досудове розслідування триває.

У Києві засудили чоловіка за вбивство собаки

У Києві чоловіка засудили за вбивство собаки. Він зарізав тварину ножем.

До чоловіка у гості прийшов його друг з таксою. Тварина сходила в туалет у кімнаті. Через це між чоловіками виник конфлікт.

36-річний киянин кухонним ножем ударив собаку у черевну порожнину. Це призвело до смерті тварини.