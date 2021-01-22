Безробітний з вибухівкою: що відомо про чоловіка, який відрізав геніталії батьку

У місті Доманівка Миколаївської області 36-річний Олександр кинувся з ножем на власного 55-річного батька.

Постраждалий дивом зміг втекти та дістатися до будинку сестри.

Згодом його забрала швидку. Син відрізав чоловіку губи, ніс та частину статевого органа. Нині він перебуває у реанімації.

На місце події вирушили правоохоронці, проте, коли копи увійшли на подвір’я, то зловмисник почав відстрілюватися з мисливської рушниці. В результаті чого поранення отримали троє поліцейських.

Коли на вулиці стало темно, то будинок вирушили штурмувати бійці КОРДу.

Ба більше, у чоловіка виявили розтяжки, які працювали шляхом радіозв’язку. Також у затриманого вилучили радіостанцію, якою він активував ці пристрої.

У будинку правоохоронці знайшли світлошумові гранати, вибухівку, пістолет та інше.

Зловмисник розповів, що бив батька кулаками, проте це йому не підходило, тому вирішив взяти ніж.

Сусіди злочинця розповіли, що він не працював, алкоголь не вживав. Олександр з подвір‘я не виходив, ні з ким не спілкувався, жив відлюдькувато. Чоловік спілкувався лише з одним із сусідів, періодично просив у нього недопалки, бо грошей на цигарки не мав.

Сестра пораненого зазначила, що в Олександра проблеми зі психікою, адже нормальна людина на таке нездатна.

Стрілянина на Миколаївщині

У Миколаївській області затримали чоловіка, який 21 січня відрізав своєму батькові ніс, губи та статевий орган. Під час затримання підозрюваний обстріляв правоохоронців.

Підозрюваного затримали за статтею 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження та статтею 348 Посягання на життя працівника правоохоронного органу КК України. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.