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Софія Телішевська |

Біля Ради затримали озброєного чоловіка — поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом затримання озброєного чоловіка біля Верховної ради. Справу відкрили за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Біля Ради затримали озброєного чоловіка — поліція відкрила справу

Співробітники полку поліції особливого призначення №2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на охоронювану територію, тому вирішили перевірити машину та її власника.

Водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив. У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього, а також ніж.

Походження вилучених предметів з’ясовують.

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  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
  • Затримання озброєного чоловіка біля Ради – ФОТО
Біля Ради затримали озброєного чоловіка — поліція відкрила справу / 3 фотографии

Стрілянина у Тернополі

У Тернополі 11-річний хлопчик отримав множинні рани, ймовірно, від вогнепальної зброї під час катання на санчатах поблизу школи. Медики дістали з ран дитини понад 30 сторонніх тіл, схожих на набої.

Хлопчика доправили до столичної лікарні. Він потребує ще однієї операції через ураження внутрішніх органів.

Правоохоронці, обстежуючи територію, в квартирі одного з місцевих мешканців вилучили гладкоствольну зброю та направили її на експертизу.

Джерело: Нацполіція

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