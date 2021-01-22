Лупцював сковорідкою та палив волосся: на Київщині чоловік вбив товариша

У Київській області між чоловіками виник конфлікт під час застілля.

– Раптом один із товаришів накинувся з кулаками на іншого. Потерпілий впав, а зловмисник продовжив лупцювати його ногами та сковорідкою, а потім підпалив волосся запальничкою, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Потім зловмисник залиши товариша та пішов геть.

Правоохоронців та швидку викликала співмешканка потерпілого.

Проте чоловік помер від отриманих травм.

Зловмисником виявився 36-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі.

Тепер йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ч. 1 ст. 127 (Катування) КК України – до 10 років за ґратами.

Вбивство немовляти на Черкащині

У Черкаській області чоловік до смерті забив 4-місячного сина. Хлопчик вередував вночі, а вранці не хотів їсти. Після цього батько почав бити його головою об ліжко, поки той не перестав дихати.

Трагедія трапилася на очах у 21-річної матері. Детальніше про вбивство 4-місячного хлопчика читайте на Фактах ICTV.