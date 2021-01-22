Представники прокуратури Харківської області клопотатимуть про взяття під варту чотирьох підозрюваних у справі про пожежу у будинку для літніх людей Харкова.

Про це під час позачергового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС 22 січня повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

– Будемо до суду звертатися щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – зазначив Олександр Фільчаков.

Фігурантами у справі є власник будинку, подружжя орендарів та адміністратор. Нині їх затримали, згідно зі ст. 208 КПК України.

– Планується повідомлення про підозру даним чотирьом особам за ч. 2 ст. 270 КК України, – додав Фільчаков.

Пожежа у Харкові

21 січня у Харкові сталася пожежа у будинку для літніх людей.

Внаслідок надзвичайної події загинуло 15 осіб, 11 – травмувалися. 22 січня правоохорнці повідомили про затримання чотирьох підозрюваних: власника будинку, орендаря та його дружини, а також адміністратора.

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Джерело: Суспільне