У Кропивницькому чоловік очолив комуністичний осередок і шпигував на користь ФСБ РФ

Контррозвідка СБУ затримала жителя Кропивницького, який виявився агентом ФСБ Російської Федерації.

Як встановило слідство, зловмисник очолює осередок забороненої в Україні комуністичної партії.

Також чоловік систематично збирав та передавав інформацію одного із підрозділів ЗСУ, а також місцевих держструктур.

– До своєї протиправної діяльності він залучив близьку родичку та ще одного жителя Кропивницького, – йдеться у повідомленні.

У квартирі затриманого під час обшуків було знайдено та вилучено техніку, яка використовувалась для збору та передачі розвідувальної інформації.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Затримання сепаратистки на Прикарпатті

Днями під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.