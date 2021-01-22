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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Тернополі з тіла хлопчика дістали понад 30 куль

У Тернополі 11-річний хлопчик отримав множинні рани, ймовірно, від вогнепальної зброї під час катання на санчатах поблизу школи.

У Тернополі з тіла хлопчика дістали понад 30 куль

Медики дістали з ран дитини понад 30 сторонніх тіл, схожих на набої.

Хлопчика доправили до столичної лікарні. Він потребує ще однієї операції через ураження внутрішніх органів.

  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
  • У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль
У Тернополі з тіла хлопчика дістали понад 30 куль / 3 фотографии

Правоохоронці, обстежуючи територію, в квартирі одного з місцевих мешканців вилучили гладкоствольну зброю та направили її на експертизу.

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Стрілянина в центрі Львова

У новорічну ніч правоохоронці затримали нетверезого 37-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Львова.

У нього вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, два магазини, в якому були 16 патронів та шість патронів у стволі пістолета.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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