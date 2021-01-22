У Тернополі медики дістали з тіла хлопчика понад 30 куль

У Тернополі 11-річний хлопчик отримав множинні рани, ймовірно, від вогнепальної зброї під час катання на санчатах поблизу школи.
Медики дістали з ран дитини понад 30 сторонніх тіл, схожих на набої.
Хлопчика доправили до столичної лікарні. Він потребує ще однієї операції через ураження внутрішніх органів.
Правоохоронці, обстежуючи територію, в квартирі одного з місцевих мешканців вилучили гладкоствольну зброю та направили її на експертизу.
Слідчі розслідують травмування хлопчика за статтею Хуліганство.
Стрілянина в центрі Львова
У новорічну ніч правоохоронці затримали нетверезого 37-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Львова.
У нього вилучили пістолет для відстрілу гумових куль, два магазини, в якому були 16 патронів та шість патронів у стволі пістолета.