В Одесі 12-річного хлопчика вразило струмом на вагоні потягу – дитина у лікарні

В Одесі 12-річного хлопчика вразило струмом, коли той заліз дах вагону.

Дитину госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні, наразі його стан медики оцінюють як тяжкий.

До поліції звернулися люди, які стали свідками цієї події.

– У дитини діагностували електротравму, опіковий та травматичний шок. Попередньо встановлено, що ці тілесні ушкодження малолітній отримав на залізничній станції, коли заліз на дах вагону, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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