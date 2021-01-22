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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одесі 12-річного хлопчика вразило струмом на вагоні потягу – дитина у лікарні

В Одесі 12-річного хлопчика вразило струмом, коли той заліз дах вагону.

В Одесі 12-річного хлопчика вразило струмом на вагоні потягу – дитина у лікарні

Дитину госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні, наразі його стан медики оцінюють як тяжкий.

До поліції звернулися люди, які стали свідками цієї події.

– У дитини діагностували електротравму, опіковий та травматичний шок. Попередньо встановлено, що ці тілесні ушкодження малолітній отримав на залізничній станції, коли заліз на дах вагону, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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15-річну львів’янку вбило струмом

На залізничній станції Підзамче, що на вулиці Богдана Хмельницького у Львові, виявили тіло 15-річної дівчини.

Вона робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

Джерело: Нацполіція

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