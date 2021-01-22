У Миколаївській області затримали чоловіка, який 21 січня відрізав своєму батькові ніс, губи та статевий орган. Під час затримання підозрюваний обстріляв правоохоронців.

Поранення отримали троє працівників поліції. Їх госпіталізували та надали медичну допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

У будинку чоловіка у селищі Доманівка знайшли вибухівку, яка могла спрацювати за допомогою радіозв’язку.

Під час огляду помешкання також виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої та інші вибухові пристрої.































Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні / 8 фотографий

Підозрюваного затримали за статтею 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження та статтею 348 Посягання на життя працівника правоохоронного органу КК України. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

У Черкасах 21-річному хлопцеві відрізали палець

У місті Черкаси поліція оголосила про підозру 29-річному чоловікові, який у серпні 2020 року знівечив ножем обличчя свого друга.

Під час конфлікту підозрюваний відрізав частину пальця своєму товаришу. До завершення слідства нападник перебуває під домашнім арештом.