PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні

У Миколаївській області затримали чоловіка, який 21 січня відрізав своєму батькові ніс, губи та статевий орган. Під час затримання підозрюваний обстріляв правоохоронців.

Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні

Поранення отримали троє працівників поліції. Їх госпіталізували та надали медичну допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

У будинку чоловіка у селищі Доманівка знайшли вибухівку, яка могла спрацювати за допомогою радіозв’язку.

Читайте
Втратив близько 4 літрів крові: у Вінницькій області потяг відрізав ноги 18-річному хлопцеві

Під час огляду помешкання також виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої та інші вибухові пристрої.

  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
  • Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні
Відрізав ніс та геніталії батьку: на Миколаївщині чоловік обстріляв копів при затриманні / 8 фотографий

Підозрюваного затримали за статтею 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження та статтею 348 Посягання на життя працівника правоохоронного органу КК України. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

У Черкасах 21-річному хлопцеві відрізали палець

У місті Черкаси поліція оголосила про підозру 29-річному чоловікові, який у серпні 2020 року знівечив ножем обличчя свого друга.

Під час конфлікту підозрюваний відрізав частину пальця своєму товаришу. До завершення слідства нападник перебуває під домашнім арештом.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка