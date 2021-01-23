Полковник Альфи готував замах на вбивство генерала – підтвердження СБУ

СБУ підтвердила інформацію про затримання діючого співробітника Андрія Расюка за підозрою у підготовці вбивства генерала Андрія Наумова.

Андрій Наумов є начальником ГУ внутрішньої безпеки СБ України. Натомість затриманий Андрій Расюк – полковник спецпідрозділу СБУ Альфа, який, за словами журналістів, повинен був передати гроші за вбивство генерала.

Служба також підтвердила, що замах на вбивство Наумова було попереджено.

– Ми приділяємо окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, навіть якщо це стосується діючих чи колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою, – йдеться у коментарі.

Детальна інформація щодо справи з’явиться після після завершення всіх слідчих та оперативних заходів.

Про те, що в Києві СБУ затримала полковника Альфи Андрія Расюка, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, полковник передавав гроші на виконання замовного вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБ України Андрія Наумова.

Разом із Расюком на момент затримання перебував і Дмитро Нескромний – колишній заступник голови СБУ, який і є ймовірним замовником вбивства Наумова.

За інформацією Бутусова, Нескоромний втік прямо в наручниках. У зв’язку з цим було оголошено план-перехоплення.