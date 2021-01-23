У Харкові 23 січня суд обирав запобіжний захід для одного із затриманих у пожежі будинку для літніх людей.

За рішенням суду, орендар будинку В’ячеслав Кравченко наступні 60 днів проведе у СІЗО.

На час розслідування прокурори вимагали взяти під варту усіх чотирьох фігурантів – власника будинку, який здав його під пансіонат, орендаря будинку та його дружину, яка фактично очолювала пансіонат, а також адміністратора.

Як встановило слідство, затримані не забезпечили дотримання пожежної безпеки: у будинку не було жодного вогнегасника.

– Виникла пожежа, причина якої, згідно з актом про пожежу від 22 січня, пов’язана із дією джерела запалювання електроприладів, – зазначив прокурор.

Також прокурор підкреслив, що фігуранти мали на меті виключно отримувати прибуток від надання послуг для людей похилого віку, забуваючи про вимоги законодавства.

В’ячеслав Кравченко спочатку відмовлявся давати покази слідчим, однак у залі суду погодився на співпрацю з правоохоронцями.

Він зізнався, що не до кінця “розуміє свою причетність” до пожежі, а більшістю справ, пов’язаних із будинком, займалася його дружина.

Поліцейські затримали чоловіка на місці пожежі, куди він приїхав після того, як йому зателефонувала дружина.

– Цим займалася моя жінка, я іноді, коли вона захворіла, вона просила виконувати якісь доручення, мені доводилося це робити. Вона (дружина) перенесла операцію. І вона не ходить, ходить насилу, — повідомив Кравченко.

Після виступів захисту підозрюваний сказав, що хоче висловити співчуття родичам загиблих, і заплакав.

Захисники вважають недоведеними ризики у клопотанні прокурора, а також те, що саме дії Кравченка призвели до трагедії.

Максимально можливим запобіжним заходом адвокати вважають цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Суспільне. Харків