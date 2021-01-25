Помста напідпитку: стало відомо, хто підірвав бізнесмена під Кропивницьким

Поліція встановила підозрюваного в організації вибуху та вбивстві бізнесмена під Кропивницьким.

Ним виявився працівник підприємства, яке очолював загиблий. 34-річний чоловік отримав повідомлення про підозру та перебуває під вартою.

Слідство встановило, що під час встановлення вибухівки (гранати Ф-1) під автомобіль підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Пізніше, щоб відвести від себе підозру, чоловік звернувся до поліції із повідомленням про закладену вибухівку під своїм автомобілем.

Після першочергових слідчих дій правоохоронці швидко зрозуміли, що 34-річний чоловік причетний до обох фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Під час опитування близькі загиблого бізнесмена, а також його колеги підтвердили, що чоловіки часто конфліктували.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.