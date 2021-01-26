У еко-парку Медвино, який розташований у селі Медвин у Київській області, стадо бізонів та зубрів напало на родину. Людям вдалося втекти, тварини понівечили авто.

Про це Фактам ICTV розповів підприємець Юрій Цвіркун, який з чотирма дітьми приїхав у парк відпочити.

За його словами, до Медвино вони приїхали з друзями, загалом чотири авто, семеро дорослих та семеро дітей.

На території еко-парку проводять екскурсії на авто та квадроциклах, а відвідувачам пропонують побачити й погодувати верблюдів, коней Пржевальського, буйволів, бізонів, оленів та зубрів.

– Разом зі співробітником господарства ми заїхали на територію угідь, перед поїздкою на екскурсію він пообіцяв супроводжувати нас всюди та у разі не передбачуваної ситуації страхувати та захищати нас, – зазначив Юрій.

За його словами, коли родина заїхала на середину угідь, ближче до бізонів, та запаркувалася на полі, то всі вийшли, аби сфотографувати тварин.

– Нам співробітник господарства дав моркву та запропонував піти на сусіднє поле погодувати оленів та конів Пржевальського. Ми, двоє дорослих та четверо дітей, пішли на годівлю коней, під час якої одна з тварин почала брикатися та двічі ледь не вдарила мою 8-річну доньку. Ми одразу залишили їх та пішли до свого авто на сусідньому полі, – поділився Юрій Цвіркун.



















В еко-парку Київської області на родину напало стадо бізонів і зубр / 5 фотографий

Він додав, що вони були відсутні близько 10 хвилин, а коли повернулися, то біля їхнього авто нікого не було: ні друзів, ні працівника господарства. Тоді автомобіль оточило стадо бізонів та зубр.

– Коли ми підійшли ближче, щоб сісти в авто, бізони напали на нас і почали переслідувати. Діти сильно злякалися, пережили неймовірний шок, почали плакати та просити про допомогу. Ми з дружиною взяли дітей і побігли через все поле ближче до виходу, але ворота із зсередини були замкнені на замок. Ми не змогли залишити територію господарства, – зазначив постраждалий.

У цей час зубр почав трощити автомобіль.

– Я набрав свого друга, який був з нами, та запитав, куди вони поділися і де працівник, який обіцяв нас супроводжувати й оберігати. Виявилося, що він кинув нас та запропонував іншій групі людей поїхати годувати верблюдів на інше поле. Ми чекали на повернення працівника господарства близько 15 хвилин, за цей час пережили неймовірний стрес, – додав Юрій.

Згодом постраждалі викликали правоохоронців та написали заяву на еко-парк.











В еко-парку Київської області на родину напало стадо бізонів і зубр / 3 фотографии

– Виявилося, що цей співробітник працює в цьому господарстві лише місяць, робітники там не оформлені належним чином, згідно із законодавством України, тварини не зареєстровані та не мають паспортів та інших документів, гроші за екскурсію беруть готівкою та не видають чеків! – зазначив Юрій Цвіркун.

Еко-парк зобов’язувався все владнати та компенсувати матеріальні та моральні збитки, проте поки ці заяви залишилися лише на словах.

За словами Юрія, морально найбільше постраждали діти, які нині не можуть нормально спати. Родині довелося звертатися до психолога.

У еко-парку на дзвінки не відповідають, тому Фактам ICTV поки не вдалося зв’язатися з керівництвом фермерського господарства.

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