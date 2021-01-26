В Одесі 14-річний хлопець прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом.

Під час конфлікту підліток дістав пневматичну зброю та почав стріляти у бік неповнолітніх. Внаслідок хуліганських дій постраждали двоє підлітків 13 та 14 років.

– Неповнолітні розповіли, що металеві кульки, якими стріляв правопорушник, поцілили їм у руки, ноги та спину, однак по медичну допомогу вони не зверталися. Слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме ушкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості, – розповіли у прес-службі МВС України.

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Правоохоронці розшукали підозрюваного та його товариша. Виявилося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю.

Нині стрілку інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.







В Одесі 14-річний хлопець стріляв у підлітків на дитячому майданчику / 2 фотографии

Стрілянина у Тернополі

У Тернополі 11-річний хлопчик отримав множинні рани від вогнепальної зброї під час катання на санчатах поблизу школи.

Слідчі розслідують травмування хлопчика за статтею Хуліганство.