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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Одесу засипало снігом: дерева повалені, в’їзд вантажівок обмежено

В Одесі випала велика кількість снігу. Через негоду на вулицях ускладнено рух, падають дерева, а в’їзд вантажних автомобілів на територію міста обмежили.

Одесу засипало снігом: дерева повалені, в’їзд вантажівок обмежено

Станом на 27 січня, 08.00, в Одесі вже випало до 6 сантиметрів сніжного покрову.

На вулицях Пантелеймонівська, Маяковського, Преображенська, Академіка Корольова повалило дерева. В Аркадієвському провулку гілка впала на припарковані автомобілі у дворі житлового будинку.

Окрім того, через негоду в Одесі заборонили в’їзд вантажного транспорту до міста. Патрульна поліція проводить контроль руху вантажівок із автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган.

Усіх водіїв вантажних автомобілів просять перечекати негоду на АЗС.

Також у місті через снігопад не працюють чотири трамвайні маршрути:

  • №1 (на Паустовського зійшов з рейок вагон);
  • №10 (на вулиці Іцхака Рабіна у трамвай врізалось авто);
  • №17 (на рейках зіткнулися два автомобілі);
  • №15 (на Льва Толстого вагон пошкодив пантограф);

Трамвайний маршрут №5 уже відновив свою роботу.

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У ДСНС попередили про погіршення погодних умов на території країни. Упродовж останньої доби рятувальники ліквідовували затори та проводили буксирування автомобілів, які застрягли у снігу.

На автодорозі Р-15 Ковель-Жовква, в районі населених пунктів Тудорковичі та Хоробрів було знято обмеження руху для великогабаритного транспорту. Окрім того, ДСНС попереджає про погіршення видимості на дорогах у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградський та Львівській областях.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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