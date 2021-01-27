Одесу засипало снігом: дерева повалені, в’їзд вантажівок обмежено

В Одесі випала велика кількість снігу. Через негоду на вулицях ускладнено рух, падають дерева, а в’їзд вантажних автомобілів на територію міста обмежили.
Станом на 27 січня, 08.00, в Одесі вже випало до 6 сантиметрів сніжного покрову.
На вулицях Пантелеймонівська, Маяковського, Преображенська, Академіка Корольова повалило дерева. В Аркадієвському провулку гілка впала на припарковані автомобілі у дворі житлового будинку.
Окрім того, через негоду в Одесі заборонили в’їзд вантажного транспорту до міста. Патрульна поліція проводить контроль руху вантажівок із автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган.
Усіх водіїв вантажних автомобілів просять перечекати негоду на АЗС.
Також у місті через снігопад не працюють чотири трамвайні маршрути:
- №1 (на Паустовського зійшов з рейок вагон);
- №10 (на вулиці Іцхака Рабіна у трамвай врізалось авто);
- №17 (на рейках зіткнулися два автомобілі);
- №15 (на Льва Толстого вагон пошкодив пантограф);
Трамвайний маршрут №5 уже відновив свою роботу.
Негода в Україні
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов на території країни. Упродовж останньої доби рятувальники ліквідовували затори та проводили буксирування автомобілів, які застрягли у снігу.
На автодорозі Р-15 Ковель-Жовква, в районі населених пунктів Тудорковичі та Хоробрів було знято обмеження руху для великогабаритного транспорту. Окрім того, ДСНС попереджає про погіршення видимості на дорогах у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградський та Львівській областях.
Фото: Думская