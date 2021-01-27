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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Тіло скинув у річку: на Чернігівщині чоловік розправився над ліпшим другом

У місті Прилуки на Чернігівщині чоловік вбив товариша, а на наступний день загорнув його тіло у ганчірки та скинув у річку.

Тіло скинув у річку: на Чернігівщині чоловік розправився над ліпшим другом

Під час застілля між товаришами виник конфлікт – 46-річний Михайло схопив друга за шию та кілька разів вдарив головою  об металевий кут. Один із цих ударів і виявився фатальним — 51-річний Олександр помер.

Після цього вбивця спокійно переступив тіло та пішов спати. На наступний день він обгорнув померлого у ганчірки та поліетилен, зверху натягнув велику сумку і поволік велосипедом до річки.

Можливо, моторошне вбивство так і лишилося б не розкритим, якби Михайло не вирішив продати телефон вбитого друга. Саме це допомогло поліції розкрити злочин.

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Батько вбив 4-місячного сина

Напередодні у Черкаській області батько вбив 4-місячного сина. 28-річний Анатолій на очах у жінки почав гамселити малюка головою об ліжко, поки той не припинив дихати.

Джерело: Надзвичайні новини

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