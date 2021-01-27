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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Хмельницькому матір до смерті побила 4-річну доньку

У Хмельницькому судитимуть 34-річну жінку, яка до смерті побила 4-річну доньку.

У Хмельницькому матір до смерті побила 4-річну доньку

7 жовтня 2020 року в реанімацію без свідомості з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дитину. Майже місяць лікарі боролися за життя дівчинки, але вона померла.

Раніше дівчинку з її старшою сестрою органи опіки вилучили з сім’ї. Вони якийсь час проживали у дитячому будинку. Проте їхня 34-річна матір вдруге вийшла заміж та повернула дітей через суд.

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За словами жінки, у постраждалої дитини були епілептичні напади, під час яких вона вдарилася. Проте вихователі дитячого будинку стверджують, що з дівчинкою такого не траплялося. 

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що дівчинку навмисне била її матір, зокрема по голові.

Жінку судитимуть за статтею 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого КК України. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі побили дитину

В Одесі батько побив сина просто посеред вулиці. Чоловік вдарив дитину по шиї, а потім почав бити ногами.

Лише після того, як випадкова перехожа пригрозила викликом поліції, батько припинив гамселити дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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