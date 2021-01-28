У Рівненській області судитимуть 22 людей, які організували “реабілітаційні центри”, в яких силою утримували та катували людей.

У 2018 році один чоловік відкрив заклади під виглядом допомоги хворим від наркотичної та алкогольної залежностей. Згодом до цієї діяльності приєдналися ще 21 людина.

Заклади організували як гуртожитки для спільного проживання. На вікнах встановили грати та морили голодом залежних людей. Учасники групи контролювали дзвінки та побачення з рідними, а також встановили систему примусів та покарань у випадку непокори.

Рідні нарко- та алкозалежних платили від 3 до 12 тис. грн щомісяця. Слідство встановило щонайменше 26 потерпілих, за утримання яких підозрювані отримали 380 тис. грн. Діяльність центрів зупинили у травні 2020 року.

Всі підозрювані – парафіяни однієї з церков, а організатор групи називав себе її пастором. У кожного учасника були свої функції, за які вони відповідали.

В орендованих приватних будинках вони облаштували шість “реабілітаційних центрів” на Рівненщині та один на Тернопільщині.

Підозрюваних судитимуть статтею 27 та статтею 28 за організацію злочинної групи. Також за статтею 127 Катування та статтею 146 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини КК України. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.











Катували та морили людей голодом: на Рівненщині викрили “реабілітаційні центри” / 3 фотографии

На Житомирщині блогери катували людей для відео

У Житомирській області група відеоблогерів катувала людей для відео. Вони розповсюджували відео, у яких уражали струмом, били та підпалювали один одного та інших людей.

Зловмисники знімали контент у різних орендованих квартирах задля уникнення відповідальності. Продукцію продавали за гроші – для її перегляду глядачі перераховували кошти на електронний гаманець.