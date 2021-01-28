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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Івано-Франківщині двоє чоловіків продавали інформацію про перетин держкордону

В Івано-Франківській області затримали двох 30-річних чоловіків, які збували інформацію про перетин державного кордону України.

На Івано-Франківщині двоє чоловіків продавали інформацію про перетин держкордону

Зловмисники продавали в інтернеті, зокрема на платформах з оголошеннями, відомості щодо перетину кордону українськими та іноземними громадянами, транспортними засобами, а також терміни їхнього перебування в країні.

У підозрюваних були сформовані бази даних. Також чоловіки працювали “на замовлення”. Одна готова база даних коштувала від 500 до 1,5 тис. грн.

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Під час обшуку оселі чоловіків вилучили телефони, банківські карти та техніку. Правоохоронці з’ясовують, хто з працівників митної та прикордонної служби України міг розповсюджувати інформацію з обмеженим доступом.

Правопорушникам оголосили підозру за статтею 361-2 Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах КК України. Їм загрожує позбавлення волі до п’яти років. Слідство триває.

У Запоріжжі продавали фальшиві путівки

У Запоріжжі шахраї продавали несправжні туристичні путівки у соціальних мережах. Після повної передплати клієнтів блокували.

Таким чином зловмисники заробили понад 400 тис. грн. Вони ошукали щонайменше понад два десятки українців.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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