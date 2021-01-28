На Івано-Франківщині двоє чоловіків продавали інформацію про перетин держкордону

В Івано-Франківській області затримали двох 30-річних чоловіків, які збували інформацію про перетин державного кордону України.

Зловмисники продавали в інтернеті, зокрема на платформах з оголошеннями, відомості щодо перетину кордону українськими та іноземними громадянами, транспортними засобами, а також терміни їхнього перебування в країні.

У підозрюваних були сформовані бази даних. Також чоловіки працювали “на замовлення”. Одна готова база даних коштувала від 500 до 1,5 тис. грн.

Під час обшуку оселі чоловіків вилучили телефони, банківські карти та техніку. Правоохоронці з’ясовують, хто з працівників митної та прикордонної служби України міг розповсюджувати інформацію з обмеженим доступом.

Правопорушникам оголосили підозру за статтею 361-2 Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах КК України. Їм загрожує позбавлення волі до п’яти років. Слідство триває.

У Запоріжжі продавали фальшиві путівки

У Запоріжжі шахраї продавали несправжні туристичні путівки у соціальних мережах. Після повної передплати клієнтів блокували.

Таким чином зловмисники заробили понад 400 тис. грн. Вони ошукали щонайменше понад два десятки українців.