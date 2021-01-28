На Львівщині керівник відділення банку привласнювала кошти клієнта

У Львівській області затримали керівника відділення банку, яка привласнила собі кошти клієнта у розмірі $30 тис.

У 2018 році 37-річна жінка підроблювала фінансові документи. Вона відкривала карткові рахунки на клієнта без його відома та переказувала на них кошти. Згодом зловмисниця знімала з рахунків готівку, яку забирала собі.

Жінці оголосили підозру за статтею 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем КК України.

Їй загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Слідство триває.

На Дніпропетровщині чиновник привласнив 4,3 млн грн

У Дніпропетровській області в. о. голови однієї з РДА з інженером-землевпорядником привласнили 4,3 млн грн під час інвентаризації земель.

Чоловіки завірили печаткою організації роботи, які насправді не виконували. Зловмисники дізналися про можливу перевірку документів та спробували погодити папери в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.