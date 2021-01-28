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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вибух біля дитсадка в Нікополі: поліція затримала підозрюваного

У Нікополі поліція затримала 37-річного чоловіка, який підірвав саморобну вибухівку на території дитячого садочка.

вибух у дитсадку в Нікополі

Про надзвичайну подію правоохоронцям повідомила завідувач. За її словами, вибух стався поблизу котельні поряд із навчальним закладом. Ніхто з людей не постраждав.

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Слідчо-оперативна група вилучила на місці події рештки невідомого вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

Причетного до вибуху чоловіка раніше вже притягали до кримінальної відповідальності. Зараз йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вибух у дитсадку на Вінничині

11 січня на Вінничині стався вибух у дитсадку. Надзвичайну подію спричинив предмет синього кольору, схожий на м’ячик для гри в настільний теніс, коли діти почали його бити іграшковим відерцем.

Двоє вихованців закладу отримали незначні опіки. Їхні батьки від госпіталізації відмовились.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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