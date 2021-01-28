15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу

У місті Біла Церква Київської області судитимуть 16 членів злочинного угрупування. Його створив місцевий кримінальний авторитет, до складу групи входив колишній керівник поліції.

Злочинці вимагали у мешканців району кошти, займалися викраденням автомобілів та розбійними нападами. Слідством встановлено 13 епізодів такої діяльності.

Учасники організації налагодили чіткий механізм роботи. Усі вилучені кошти та майно забирав їхній лідер, після чого розподіляв їх між усіма. Злочини розслідуються за п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України.











Вимагали гроші та крали авто: на Київщині судитимуть 16 членів злочинної групи / 3 фотографии

Читайте На Вінниччині поліція викрила розкрадання 1 млн грн під час ремонту лікарні

Затримання поліцейського у Києві

У січні у Києві затримали поліцейського за вимагання хабаря. Правоохоронець пропонував фігуранту справи закрити кримінальне провадження за винагороду $10 тис. Наразі представнику Нацполіції повідомлено про підозру.