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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вимагали гроші та крали авто: на Київщині судитимуть 16 членів злочинної групи

У місті Біла Церква Київської області судитимуть 16 членів злочинного угрупування. Його створив місцевий кримінальний авторитет, до складу групи входив колишній керівник поліції.

злочинне угрупування Біла Церква

Злочинці вимагали у мешканців району кошти, займалися викраденням автомобілів та розбійними нападами. Слідством встановлено 13 епізодів такої діяльності.

Учасники організації налагодили чіткий механізм роботи. Усі вилучені кошти та майно забирав їхній лідер, після чого розподіляв їх між усіма. Злочини розслідуються за п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України.

  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
  • 15 учасників та екс-поліцейський: на Київщині судитимуть злочинну групу
Вимагали гроші та крали авто: на Київщині судитимуть 16 членів злочинної групи / 3 фотографии
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Затримання поліцейського у Києві

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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