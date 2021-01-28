На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара

У Харківській області затримали працівника Головного управління Державної фіскальної служби та його посередника через отримання хабара за закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

За даними Офісу генпрокурора, підполковник податкової міліції, діючи через посередника, вимагав та отримав від приватного підприємця $20 тис.

– Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від посади, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Кримінальне провадження проти працівника ДФС розпочала Полтавська обласна прокуратура за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі тривають слідчі дії.











Вимагав $20 тис. за закриття справи: на Харківщині затримали підполковника ДФС / 3 фотографии

Хабарництво в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за відкат при розподілі ковідного фонду.

Чиновник вимагав хабара у розмірі понад 1,2 млн грн у генерального директора житомирської лікарні за закупівлю кисневого обладнання. За таку послугу політик просив 10% – 123 тис. грн.

Фото: Полтавська обласна прокуратура