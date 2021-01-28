PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Вимагав $20 тис. за закриття справи: на Харківщині затримали підполковника ДФС

У Харківській області затримали працівника Головного управління Державної фіскальної служби та його посередника через отримання хабара за закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

Вимагав $20 тис. за закриття справи: на Харківщині затримали підполковника ДФС

За даними Офісу генпрокурора, підполковник податкової міліції, діючи через посередника, вимагав та отримав від приватного підприємця $20 тис.

 – Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення від посади, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Кримінальне провадження проти працівника ДФС розпочала Полтавська обласна прокуратура за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі тривають слідчі дії.

  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
  • На Харківщині затримали працівника ДФС за вимагання хабара
Вимагав $20 тис. за закриття справи: на Харківщині затримали підполковника ДФС / 3 фотографии
Читайте
117 місце серед 180 країн: Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції

Хабарництво в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА за відкат при розподілі ковідного фонду.

Чиновник вимагав хабара у розмірі понад 1,2 млн грн у генерального директора житомирської лікарні за закупівлю кисневого обладнання. За таку послугу політик просив 10% – 123 тис. грн.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка