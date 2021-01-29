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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

$100 тис. за керівну посаду в органах: на Рівненщині судитимуть правоохоронця

У Рівненській області судитимуть старшого інспектора зі спільником, які пропонували патрульному посаду керівника відділу поліції за $100 тис.

$100 тис. за керівну посаду в органах: на Рівненщині судитимуть правоохоронця

У жовтні 2020 року громадянин України запропонував інспектору схему, згідно з якою його колеги начебто могли обійняти високу посаду за гроші.

Старший інспектор погодився та запропонував посаду своєму товаришу з Управління патрульної поліції. Правоохоронець переконував патрульного у серйозності намірів. Проте чоловіки не збиралися виконувати обіцяне.

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6 листопада 2020 року правопорушників затримали після одержання першої частини грошей – $21,4 тис., а наступного дня їм повідомили про підозру.

Чоловіків судитимуть за статтею 15 Замах на кримінальне правопорушення та статтею 190 Шахрайство КК України. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

$100 тис. за керівну посаду в органах: на Рівненщині судитимуть правоохоронця

На Харківщині правоохоронець вимагав хабара

У Харківській області затримали працівника Головного управління Державної фіскальної служби за отримання хабара за закриття кримінального провадження.

Правоохоронець через посередника вимагав та отримав від приватного підприємця $20 тис.

ФотоДБР

Джерело: ДБР

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