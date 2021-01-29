В Україні через негоду залишаються знеструмленими понад 350 населених пунктів. Електропостачання повинні відновити до кінця дня.

Усього за більш ніж дві доби через пошкодження ліній електропередач були знеструмлені 900 населених пунктів.

На нараді щодо боротьби з наслідками негоди президенту доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву становив 20-60 сантиметрів.

Дорожники вже очистили дві смуги в бік Одеси по трасі М-05 Київ – Одеса на ділянці Знам’янка – Ревова, де виникла пробка великогабаритного транспорту. У Миколаївській області чистять дорогу М-13 Кропивницький – Платонове.

Через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, зокрема складна ситуація утворилася на трасі Київ – Одеса.