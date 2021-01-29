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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Негода в Україні знеструмила 350 населених пунктів

В Україні через негоду залишаються знеструмленими понад 350 населених пунктів. Електропостачання повинні відновити до кінця дня.

Негода в Україні знеструмила 350 населених пунктів

Усього за більш ніж дві доби через пошкодження ліній електропередач були знеструмлені 900 населених пунктів.

На нараді щодо боротьби з наслідками негоди президенту доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву становив 20-60 сантиметрів.

Дорожники вже очистили дві смуги в бік Одеси по трасі М-05 Київ – Одеса на ділянці Знам’янка – Ревова, де виникла пробка великогабаритного транспорту. У Миколаївській області чистять дорогу М-13 Кропивницький – Платонове.

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Через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, зокрема складна ситуація утворилася на трасі Київ – Одеса.

Джерело: Офіс президента

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