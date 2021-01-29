Неподалік від Львова на трасі Київ-Чоп сталася смертельна аварія, в результаті якої загинув чоловік та 2-річна дитина.

Водій автомобіля Skoda виїхав на зустрічну смугу та протаранив ВАЗ-2111.

На місці події загинув водій ВАЗ та його 2-річна пасажирка. Постраждали також водій Skoda та двоє пасажирів ВАЗ, їх госпіталізували.

Правоохоронці затримали водія Skoda. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 286 КК України – до десяти років позбавлення волі.















Під Львовом зіткнулися два легковики: загинув чоловік і 2-річна дитина / 4 фотографии

ДТП у Києві

13 січня у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.

Фото: Varta1