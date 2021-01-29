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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Сніг та вітер залишили без світла 358 населених пунктів України

В Україні через складні погодні умови станом на ранок 29 січня залишаються знеструмленими 358 населених пунктів.

негода в україні погода

Негода, а саме сніг, дощ та значні пориви вітру, залишила без світла громадян у семи регіонах країни.

У яких областях відсутнє світло:

  • Миколаївська – 140 населених пунктів;
  • Одеська – 133 населених пункти;
  • Кіровоградська – 38 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – 19 населених пунктів;
  • Запорізька – 17 населених пунктів;
  • Херсонська – 6 населених пунктів;
  • Київська – 5 населених пунктів.

Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Погода у лютому в Україні

Попри погіршення погодних умов наприкінці січня, за даними синоптиків, погода у лютому в Україні буде теплішою, ніж зазвичай.

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Однак кількість опадів не має перевищувати місячну норму.

Детальніше про погоду у лютому в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Unsplash

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