В Україні через складні погодні умови станом на ранок 29 січня залишаються знеструмленими 358 населених пунктів.
Негода, а саме сніг, дощ та значні пориви вітру, залишила без світла громадян у семи регіонах країни.
У яких областях відсутнє світло:
- Миколаївська – 140 населених пунктів;
- Одеська – 133 населених пункти;
- Кіровоградська – 38 населених пунктів;
- Дніпропетровська – 19 населених пунктів;
- Запорізька – 17 населених пунктів;
- Херсонська – 6 населених пунктів;
- Київська – 5 населених пунктів.
Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Погода у лютому в Україні
Попри погіршення погодних умов наприкінці січня, за даними синоптиків, погода у лютому в Україні буде теплішою, ніж зазвичай.
Однак кількість опадів не має перевищувати місячну норму.
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