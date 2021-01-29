В Україні через складні погодні умови станом на ранок 29 січня залишаються знеструмленими 358 населених пунктів.

Негода, а саме сніг, дощ та значні пориви вітру, залишила без світла громадян у семи регіонах країни.

У яких областях відсутнє світло:

Миколаївська – 140 населених пунктів;

Одеська – 133 населених пункти;

Кіровоградська – 38 населених пунктів;

Дніпропетровська – 19 населених пунктів;

Запорізька – 17 населених пунктів;

Херсонська – 6 населених пунктів;

Київська – 5 населених пунктів.

Нині над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Погода у лютому в Україні

Попри погіршення погодних умов наприкінці січня, за даними синоптиків, погода у лютому в Україні буде теплішою, ніж зазвичай.

Однак кількість опадів не має перевищувати місячну норму.

Детальніше про погоду у лютому в Україні читайте на Фактах ICTV.