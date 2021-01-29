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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Запорізькій області директор здала шкільні ноутбуки у ломбард

49-річна директор школи у селищі міського типу Якимівка у Запорізькій області здала у ломбард ноутбуки, які були на балансі навчального закладу. Гроші вона витратила на власний розсуд.

У Запорізькій області директор здала шкільні ноутбуки у ломбард

Загалом жінка завдала збитків на 55 тис. грн.

Цієї справою займаються мелітопольські правоохоронці. Жінці загрожує покарання за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Екс-депутат привласнив 3 млн грн

На Рівненщині судитимуть колишнього депутата райради, який разом із спільником заволодів майже 3 млн грн коштів обласного бюджету.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та арештували їхнє майно на 35 млн грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Unsplash

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