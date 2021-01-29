У Запорізькій області директор здала шкільні ноутбуки у ломбард

49-річна директор школи у селищі міського типу Якимівка у Запорізькій області здала у ломбард ноутбуки, які були на балансі навчального закладу. Гроші вона витратила на власний розсуд.

Загалом жінка завдала збитків на 55 тис. грн.

Цієї справою займаються мелітопольські правоохоронці. Жінці загрожує покарання за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Екс-депутат привласнив 3 млн грн

На Рівненщині судитимуть колишнього депутата райради, який разом із спільником заволодів майже 3 млн грн коштів обласного бюджету.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України та арештували їхнє майно на 35 млн грн.