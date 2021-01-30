Негода в Україні: без світла залишаються понад 100 населених пунктів

Станом на ранок суботи, 30 січня, через складні погодні умови в Україні знеструмленими залишаються 108 населених пунктів країни.
Без світла перебувають мешканці двох регіонів.
У яких областях країни відсутнє електропостачання:
- Одеська – 75 населених пунктів;
- Миколаївська – 33 населених пункти.
Нині подолати наслідки негоди в України та відновити електропостачання намагаються бригади обленерго.
Погода в Україні
Наприкінці січня в Україну прийшла негода. Частина південних та центральних регіонів країни страждали від снігопадів, значних поривів вітру, налипання мокрого снігу та ожеледі.
Згідно з прогнозами синоптиків, лютий в Україні має бути значно теплішим, ніж зазвичай.
В останній місяць зими не передбачається значна кількість опадків, їх буде у межах норми. Детальніше про погоду в Україні у лютому читайте на Фактах ICTV.