Негода в Україні: без світла залишаються понад 100 населених пунктів

Станом на ранок суботи, 30 січня, через складні погодні умови в Україні знеструмленими залишаються 108 населених пунктів країни.

Без світла перебувають мешканці двох регіонів.

У яких областях країни відсутнє електропостачання:

Одеська – 75 населених пунктів;

Миколаївська – 33 населених пункти.

Нині подолати наслідки негоди в України та відновити електропостачання намагаються бригади обленерго.

Погода в Україні

Наприкінці січня в Україну прийшла негода. Частина південних та центральних регіонів країни страждали від снігопадів, значних поривів вітру, налипання мокрого снігу та ожеледі.

Згідно з прогнозами синоптиків, лютий в Україні має бути значно теплішим, ніж зазвичай.

В останній місяць зими не передбачається значна кількість опадків, їх буде у межах норми. Детальніше про погоду в Україні у лютому читайте на Фактах ICTV.