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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Негода в Україні: без світла залишаються понад 100 населених пунктів

Станом на ранок суботи, 30 січня, через складні погодні умови в Україні знеструмленими залишаються 108 населених пунктів країни.

Сніг Харків

Без світла перебувають мешканці двох регіонів.

У яких областях країни відсутнє електропостачання:

  • Одеська – 75 населених пунктів;
  • Миколаївська – 33 населених пункти.

Нині подолати наслідки негоди в України та відновити електропостачання намагаються бригади обленерго.

Погода в Україні

Наприкінці січня в Україну прийшла негода. Частина південних та центральних регіонів країни страждали від снігопадів, значних поривів вітру, налипання мокрого снігу та ожеледі.

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Згідно з прогнозами синоптиків, лютий в Україні має бути значно теплішим, ніж зазвичай.

В останній місяць зими не передбачається значна кількість опадків, їх буде у межах норми. Детальніше про погоду в Україні у лютому читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

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