Розірвані тварини та перелякані люди: на Хмельниччині села тероризують вовки

У селі Шарки у Хмельницькій області люди занепокоєні через напади вовків.
Місцева жителька Катерина Симчук розповіла, що вночі її собаку з’їв вовк.
Вовк затягнув пораненого пса у сінник, де він його роздер та з’їв.
Що в село заходять вовки, підтверджує і місцевий мисливець.
Мисливець Микола Дубельт зазначив, що в їхніх лісах вовки рідкі гості. Ймовірно, це ті, які мігрують з інших регіонів. Але чоловік не розуміє, чому вони так надовго затрималися біля села.
Місцеві жителі тепер бояться хижаків. І самі сидять вдома, й дітям дозволяють гуляти лише під наглядом дорослих.
Також місцеві кажуть, що потерпає не лише їхнє село, а й сусідні.
На Одещині вівчарка накинулася на дитину
У Білгород-Дністровському районі Одеської області на шестирічного хлопчика накинулася німецька вівчарка, внаслідок чого дитина отримала рвані рани голови.
Хлопчик із батьками приїхав відпочити в село із Одеси.
Поки батьки займалися своїми справами, дитина підійшла погратися до прив’язаної вівчарки.