Розірвані тварини та перелякані люди: на Хмельниччині села тероризують вовки

У селі Шарки у Хмельницькій області люди занепокоєні через напади вовків.

Місцева жителька Катерина Симчук розповіла, що вночі її собаку з’їв вовк.

Вовк затягнув пораненого пса у сінник, де він його роздер та з’їв.

Що в село заходять вовки, підтверджує і місцевий мисливець.

Мисливець Микола Дубельт зазначив, що в їхніх лісах вовки рідкі гості. Ймовірно, це ті, які мігрують з інших регіонів. Але чоловік не розуміє, чому вони так надовго затрималися біля села.

Місцеві жителі тепер бояться хижаків. І самі сидять вдома, й дітям дозволяють гуляти лише під наглядом дорослих.

Також місцеві кажуть, що потерпає не лише їхнє село, а й сусідні.

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