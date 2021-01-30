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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Розірвані тварини та перелякані люди: на Хмельниччині села тероризують вовки

У селі Шарки у Хмельницькій області люди занепокоєні через напади вовків.

Розірвані тварини та перелякані люди: на Хмельниччині села тероризують вовки

Місцева жителька Катерина Симчук розповіла, що вночі її собаку з’їв вовк.

Вовк затягнув пораненого пса у сінник, де він його роздер та з’їв.

Що в село заходять вовки, підтверджує і місцевий мисливець.

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Мисливець Микола Дубельт зазначив, що в їхніх лісах вовки рідкі гості. Ймовірно, це ті, які мігрують з інших регіонів. Але чоловік не розуміє, чому вони так надовго затрималися біля села.

Місцеві жителі тепер бояться хижаків. І самі сидять вдома, й дітям дозволяють гуляти лише під наглядом дорослих.

Також місцеві кажуть, що потерпає не лише їхнє село, а й сусідні.

 

На Одещині вівчарка накинулася на дитину

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на шестирічного хлопчика накинулася німецька вівчарка, внаслідок чого дитина отримала рвані рани голови.

Хлопчик із батьками приїхав відпочити в село із Одеси.

Поки батьки займалися своїми справами, дитина підійшла погратися до прив’язаної вівчарки.

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