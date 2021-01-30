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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У Росії автобус зіштовхнувся з вантажівкою, 12 смертей

У Самарській області Російської Федерації відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя 12 осіб. Ще 12 людей отримали травми, п’ять з них перебувають у реанімації.

ДТП в России

За інформацією російських правоохоронних органів, аварія сталася увечері 29 січня.

Під час руху зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус, який прямував з міста Сизрань до Ульянівської області.

За даними ЗМІ, причиною ДТП стало те, що вантажівка виїхала на зустрічну смугу після того, як її напівпричіп занесло.

За порушення ПДР, що спровокувало смерті людей, правоохоронці порушили кримінальну справу (ч. 5 ст. 264 та ч. 3 ст. 238 КК РФ).

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Слідство триває.

Аварія з автобусом у Полтавській області

28 січня у Полтавській області сталася ДТП з автобусом.

Унаслідок аварії постраждали люди.

Детальніше про ДТП з автобусом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Слідчий комітет РФ

Фото: 360tv

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