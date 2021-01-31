Під Києвом в ДТП загинув 37-річний громадянин Туреччини

Вночі 31 січня на автодорозі Київ – Обухів відбулася ДТП, внаслідок якої загинув 37-річний чоловік, громадянин Туреччини.
Правоохоронці встановили, що загиблий водій не порушував правил дорожнього руху.
31-річний водій Renault Megane, який не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та на повній швидкості протаранив авто громадянина Туреччини.
Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Інший водій у важкому стані перебуває у лікарні.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної аварії.
ДТП на трасі Київ-Чоп
Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.
Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.
Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.
Позаду них було двоє 27-річних пасажирок, які внаслідок зіткнення не постраждали.