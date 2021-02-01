Чинила опір: у Нью-Йорку копи затримували 9-річну дівчинку газом в обличчя

У Нью-Йорку (США) поліцейські провели жорстоке затримання 9-річної дівчинки, на яку одягли наручники, а потім обприскали з перцевого балончика.

Правоохоронців викликала мати дівчинки, яка розповіла, що дитина хотіла вбити її, а потім накласти на себе руки.

Дівчинка спочатку намагалася втекти від поліцейських, але ті її швидко наздогнали. На відео видно, як копи намагаються посадити дитину в авто, але вона пручається. Тоді правоохоронці одягли на неї наручники.

Однак і це не допомогло втихомирити дівчинку. Вона потім почала вириватися і кричати, щоб її відправили до батька. Тоді один з офіцерів дістав перцевий балончик і забризкав ним дитину.

Начальник поліції Синтія Херріот-Салліван відмовилася захищати поліцейських та їх дії щодо дитини.

– Я не збираюся стояти тут і говорити вам, що окропити 9-річну дитину перцевим балончиком – це нормально. Це не так, – заявила вона.

Дівчинку госпіталізували до місцевої лікарні, а після надання першої допомоги відправили до рідних.

Напад на підлітка у Парижі

У Парижі 15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами напала на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталася неподалік від Ейфелевої вежі. Друзям хлопця вдалося втекти.