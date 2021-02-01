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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Чинила опір: у Нью-Йорку копи затримували 9-річну дівчинку газом в обличчя

У Нью-Йорку (США) поліцейські провели жорстоке затримання 9-річної дівчинки, на яку одягли наручники, а потім обприскали з перцевого балончика.

Полиция США

Правоохоронців викликала мати дівчинки, яка розповіла, що дитина хотіла вбити її, а потім накласти на себе руки.

Дівчинка спочатку намагалася втекти від поліцейських, але ті її швидко наздогнали. На відео видно, як копи намагаються посадити дитину в авто, але вона пручається. Тоді правоохоронці одягли на неї наручники.

Однак і це не допомогло втихомирити дівчинку. Вона потім почала вириватися і кричати, щоб її відправили до батька. Тоді один з офіцерів дістав перцевий балончик і забризкав ним дитину.

Начальник поліції Синтія Херріот-Салліван відмовилася захищати поліцейських та їх дії щодо дитини.

– Я не збираюся стояти тут і говорити вам, що окропити 9-річну дитину перцевим балончиком – це нормально. Це не так, – заявила вона.

Дівчинку госпіталізували до місцевої лікарні, а після надання першої допомоги відправили до рідних.

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Джерело: The Sun

Фото: Pixabay

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