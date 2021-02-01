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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На Одещині через негоду 11 населених пунктів все ще знеструмлені

На Одещині у Лиманському районі внаслідок негоди без світла ще залишаються 11 населених пунктів.

негода

За даними ДСНС, станом на 07.00 1 лютого внаслідок сильних поривів вітру, мокрого снігу та дощу та через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів в Одеській області.

Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

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Джерело: ДСНС

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