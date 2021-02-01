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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

На Одещині чоловік побив граблями хаскі та дістав на горіхи від зоозахисників

В Одеській області через жорстоке поводження з тваринами поліцейські відкрили два кримінальних провадження.

На Одещині чоловік побив граблями хаскі та дістав на горіхи від зоозахисників

За даними МВС, до поліції із заявою звернулася 56-річна жителька Біляївського району та повідомила, що 67-річний чоловік, який живе неподалік від неї, граблями побив її собаку і тварина знаходиться на лікуванні у ветеринарній клініці.

 – Правоохоронці з’ясували, що громадянин побив собаку, бо спіймав хаскі сусідки у своєму господарському приміщенні, де той подушив близько 20-ти голів птиці. Зі слів чоловіка, тварина робить йому шкоду не вперше, бо постійно бігає голодною, – повідомили у МВС.

Власниця собаки, побачивши, як побили її домашню тварину, звернулася за допомогою не лише до правоохоронців, а й до зоозахисників. До чоловіка приїхали невідомі, побили його і кинули у сніг.

З метою встановлення усіх обставин поліцейські розпочали провадження за ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) та ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Наразі триває слідство.

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Жорстоке поводження з тваринами

У Львівській області 53-річний житель Новояворівська керував автомобілем, до якого прив’язав собаку.

Правоохоронці у соцмережі знайшли публікацію про те, що невідомий керував автомобілем Opel, до фаркопу якого був прив’язаний собака. Поліція за фактом жорстокого поводження з тваринами відкрили кримінальну справу.

Джерело: МВС

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