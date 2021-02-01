Смертельна ДТП із Toyota на Рівненщині: що відомо про стан постраждалого хлопця

В Рівненській області сталася смертельна ДТП, у якій загинула мешканка міста Суми. Окрім того, у салоні легковика був її син 1997 року народження. Його, із попереднім діагнозом забій грудної клітки, стегна, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку, госпіталізували до лікарні.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Toyota Auris, 42-річна жителька міста Суми, на заокругленій ділянці дороги не впоралася із керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із вантажним автомобілем DAF, яким керував 59-річний житель Донецької області.

Жінка отримала травми несумісні з життям. Водій вантажівки не постраждав.

Також поліцейські розслідують обставини загибелі жінки.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

ДТП на Рівненщині поблизу села Гранівка Дубенського району сталося 31 січня.

Через потужне лобове зіткнення обидва автомобілі розвернуло у кювет. Тіло загиблої 42-річної жінки з понівечиного авто діставали рятувальники.

Джерело: Поліція Рівненської області