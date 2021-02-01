На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів

Колишнього мера міста на Луганщині та його заступника судитимуть за одержання неправомірної вигоди за “відкат” укладення договорів з ремонту тротуарів.

За даними слідства, обвинувачені вимагали та одержали від місцевого підприємця 10 % “відкату” – 46 тис. грн за визнання переможцем тендеру та укладення двох договорів підряду на послуги з капітального ремонту тротуарів та облаштування скейт-парку.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.











Вимагали 46 тис. грн: екс-мера та його заступника судитимуть за хабар / 3 фотографии

Хабарництво

У Харківській області затримали працівника Головного управління Державної фіскальної служби та його посередника через отримання хабара за закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

За даними Офісу генпрокурора, підполковник податкової міліції, діючи через посередника, вимагав та отримав від приватного підприємця $20 тис.