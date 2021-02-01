PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Вимагали 46 тис. грн: екс-мера та його заступника судитимуть за хабар

Колишнього мера міста на Луганщині та його заступника судитимуть за одержання неправомірної вигоди за “відкат” укладення договорів з ремонту тротуарів.

Вимагали 46 тис. грн: екс-мера та його заступника судитимуть за хабар

За даними слідства, обвинувачені вимагали та одержали від місцевого підприємця 10 % “відкату” – 46 тис. грн за визнання переможцем тендеру та укладення двох договорів підряду на послуги з капітального ремонту тротуарів та облаштування скейт-парку.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
  • На Луганщині судитимуть екс-мера та його заступника за відкат договорів про ремонт тротуарів
Вимагали 46 тис. грн: екс-мера та його заступника судитимуть за хабар / 3 фотографии

Хабарництво

Читайте
$200 тис. за посаду: затримали чоловіка, який пропонував "працевлаштування" в Офісі президента

У Харківській області затримали працівника Головного управління Державної фіскальної служби та його посередника через отримання хабара за закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

За даними Офісу генпрокурора, підполковник податкової міліції, діючи через посередника, вимагав та отримав від приватного підприємця $20 тис.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору