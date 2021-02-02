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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Без їжі у холодній хаті: під Харковом жінка лишила без нагляду двох дітей

У селі Залізничне Чугуївського району, що на Харківщині, двоє малолітніх дітей – чотирирічний хлопчик та дворічна дівчинка – майже добу перебували в холодному будинку та без їжі.

під Харковом жінка лишила без нагляду двох дітей

Про це дізналася соціальний працівник і повідомила в поліцію. Вона побачила на вулиці хлопчика, який блукав у майці та колготках.

З’ясувалося, що родина знаходиться під соціальним наглядом. На місці поліцейські встановили, що діти перебували вдома самі.

– Опівдні малолітній у спідній білизні вийшов на вулицю через незачинені двері будинку та пішов вулицями села за мінусової температури повітря, доки його не виявила соцпрацівниця, яка мешкає неподалік родини, – йдеться у повідомленні.

Від сусідів правоохоронці дізналися, що напередодні жінка була п’яна і збиралася їхати до Харкова. Батько був на заробітках.

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Дітям принесли продукти та засоби гігієни, а потім доправили для медичного огляду до Чугуївської центральної лікарні. Того ж дня їх забрав батько.

під Харковом жінка лишила без нагляду двох дітей

Фото: Нацполіція

Щодо матері буде складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Майже рік тому в Черкаській області вночі посеред засніженої вулиці випадкові перехожі натрапили на дитячий візочок з немовлям.

Забула дитину за кількасот метрів від власного дому п’яна матір.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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