Причиною пожежі в Епіцентрі в Первомайську став підпал

Причиною пожежі у торговому центрі Епіцентр в Первомайську у Миколаївській області став підпал.

У поліції повідомили, що 37-річний чоловік увірвався до будівлі ТЦ з холодною зброєю. Коли зловмисника намагався затримати охоронець, то він його вдарив сокирою та підпалив приміщення.

– Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських, – повідомили у ГУ НП у Миколаївській області.

Пожежа в Епіцентрі

О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області.

Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє.