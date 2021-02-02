Причиною пожежі в Епіцентрі в Первомайську став підпал

Причиною пожежі у торговому центрі Епіцентр в Первомайську у Миколаївській області став підпал.
У поліції повідомили, що 37-річний чоловік увірвався до будівлі ТЦ з холодною зброєю. Коли зловмисника намагався затримати охоронець, то він його вдарив сокирою та підпалив приміщення.
– Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських, – повідомили у ГУ НП у Миколаївській області.
Пожежа в Епіцентрі
О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області.
Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє.