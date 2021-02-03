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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Пожежа в Австралії – знищено більше 9 тис гектарів лісу та 71 будівля

Масштабна лісова пожежа біля міста Перт поширюється далі, мешканці тікають в центри евакуації. Столиця західної Австралії Перт перебуває в суворій карантинній зоні, що дуже ускладнює сполучення.

Пожежа в Австралії – знищено більше 9 тис гектарів лісу та 71 будівля

Пожежа на околиці Перту, у місті Суон, зайнялася ще в понеділок, 1 лютого, у вівторок сильний вітер збільшив охоплену вогнем площу і пожежники майже не можуть підібратися до осередку вогню.

Місцеві жителі помічають шматочки гарячого вугілля за п’ять кілометрів від епіцентру катастрофи.

Полум’я вже охопило 9 тис. гектарів лісу та зруйнувало 71 будинок, шість пожежників дістали опіки. Пожежні служби готуються до ймовірного погіршення умов в середу.

Уряд та пожежні служби закликають людей, що живуть поблизу, готуватися до термінового від’їзду або одразу їхати в центри евакуації.

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Пожежі в Австралії

Лісові пожежі – не нова проблема Австралії. Минулого року вогонь зруйнував більше 6 млн гектарів лісу, 2,5 будинків та забрав життя 25 людей. Головною причиною масштабних пожеж вважають аномальну посуху.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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