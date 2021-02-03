PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Розкроїв сокирою голову: на Черкащині чоловік вбив киянина через гроші

У селі Демки Черкаської області чоловік вбив киянина сокирою, бо той йому недоплатив грошей за виконану роботу.

Розкроїв сокирою голову: на Черкащині чоловік вбив киянина через гроші

Першою на сполох забила дружина, яка чекала чоловіка вдома ще 31 січня. Проте він додому не повернувся, а його телефон не відповідав.

На місце роботи чоловіка вирушили правоохоронці.

Читайте
Душив та обливав холодною водою: у Львівській області син жорстоко вбив матір

– Під час огляду у підвалі й знайшли тіло зі слідами насильницької смерті. Тоді з’ясувалося, що напередодні між двома працівниками виник конфлікт. Посварилися через гроші, які 35-річний різнороб вимагав за виконану роботу. Раптово чоловік схопив сокиру та розкроїв обухом голову 62-річному потерпілому, – розповіли у поліції.

У скоєному, зловмисник зізнався. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

У Києві чоловік розправився з коханою у гостях

У Києві алкогольне застілля закінчилася смертю молодої жінки. На наступний ранок власник будинку виявив тіло 29-річної гості в гематомах, вона не дихала. Кров застигла на стінах і підлозі.

Спочатку чоловік стверджував, що він не причетний до смерті коханої, але під тиском доказів таки розповів, чому підняв на неї руку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка