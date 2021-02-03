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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Снаряди, гранати та набої: на Луганщині виявили два схрони боєприпасів

У Луганській області виявили два схрони з військовими засобами ураження.

схрони боєприпасів

За даними СБУ, зі схованки, облаштованої у лісосмузі поблизу селища Нижньотепле Станично-Луганського району, правоохоронці вилучили 47 артилерійських снарядів, 16 пострілів для ручного протитанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 і майже 200 одиниць набоїв різного калібру.

Також у Старобільському районі біля села Половинкине було виявлено ще одну схованку. Там співробітники СБУ знайшли під шаром ґрунту понад 100 одиниць гранатометних пострілів ВОГ-17.

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Наразі перевіряється інформація щодо причетності учасників незаконних збройних формувань до закладення схронів.

  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
  • На Луганщині виявили два схрони боєприпасів
Снаряди, гранати та набої: на Луганщині виявили два схрони боєприпасів / 4 фотографии

Схрони зі зброєю

У грудні 2020 року у Донецькій області спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників СБУ виявила небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Його знайшли на околиці населеного пункту Пільне.

Піротехнічна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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