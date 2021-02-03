У Києві чоловік стріляв по перехожих з балкона

У Солом’янському районі Києва 3 лютого затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона своєї квартири.

З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.

Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.

Пістолет та набої до нього передано для проведення експертизи.

Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Стрілянина на Полтавщині

Декілька тижнів тому у Миргородському районі чоловік обстріляв будинок своєї знайомої, коли вона спала.

Жінка вчасно зреагувала і встигла заховатися, тому не постраждала. Про те, чи були якось пов’язані нападник та жертва, не повідомляється.

Вогонь чоловік відкрив із мисливської рушниці.