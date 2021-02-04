Підпалив будинок, щоб приховати побої: на Сумщині чоловік вбив 90-річну жінку

На Сумщині найближчим часом оголосять вирок чоловіку, який пограбував та вбив 90-річну бабусю.

Слідство встановило, що ввечері 30 січня підозрюваний пробрався до будинку пенсіонерки, аби позичити гроші на спиртне.

Після відмови чоловік повалив бабусю на землю та почав наносити удари: перелякана жінка одразу розповіла, що заховала в холодильнику останні 150 гривень.

Зловмисник забрав знахідку і втік, але наступного дня повернувся. Побита пенсіонерка лежала на підлозі та ледь дихала: в цей час чоловік виніс усі цінні речі, після чого підпалив будинок.

Встановлено, що жінка померла внаслідок отруєння чадним газом.

Кримінальне провадження відкрито за трьома статтями: ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 194 та п. 9 ч. 2 ст. 115. Йдеться про крадіжку з вчиненням насильства, підпал будинку та умисне вбивство з метою приховати злочини.

Наразі суд обрав запобіжний захід для чоловіка у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб.

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Сумська обласна прокуратура