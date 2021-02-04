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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Родини загиблих під час пожежі в Запоріжжі отримають 50 тис. грн компенсації

Родини загиблих під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя отримають компенсації від місцевої влади.

пожежа у Запоріжжі

Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій в Запорізькій облдержадміністрації.

– Ми ухвалили рішення про виділення 50 тис. грн сім’ям загиблих і надаватимемо допомогу потерпілим. Наразі триває слідство, яке встановить точні причини загоряння в реанімаційному відділенні інфекційної лікарні найближчим часом, – повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Вночі 3 лютого спалахнула пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, в результаті якої загинуло четверо людей – троє пацієнтів і лікар-анестезіолог.

Попередньою причининою загибелі людей називають отруєння чадним газом. Поліція розслідує подію за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

За словами головного лікаря інфекційної лікарні Володимира Шикаренка, вогонь міг спалахнути внаслідок загоряння медобладнання.

Джерело: Україна 24

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