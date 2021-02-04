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Вікторія Гірко |

Що відомо про Ольгу Гліву – медика, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі

Вночі 3 лютого під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя загинули четверо людей, серед яких була лікар-анестезіолог Ольга Гліва.

ольга гліва

Місцеві ЗМІ повідомляють, що їй було 26 років. У 2020 році вона тільки закінчила інтернатуру і перейшла працювати у лікарню.

У Запорізькому державному медичному університеті відзначили, що Ольга Гліва з відзнакою закінчила медзаклад.

– Медицина була її покликанням. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Вона сповна виконала свою місію на цій Землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів, – зазначили у ВНЗ.

Судячи з дописів у соцмережі Facebook, загибла була родом з Кропивницького. Вона любила фотографувати і поезію, адже як підписи до фото часто використовувала вірші.

Також у своїх постах вона часто згадувала, як важливо не відкладати життя на потім і відчувати кожну його мить.

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Пожежа у Запоріжжі

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя спалахнула вночі 3 лютого. Вогонь забрав життя трьох пацієнтів і медика. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Ще вісьмох людей вдалося врятувати і відправити до іншої лікарні.

За словами голови Запорізької ОДА, на першому поверсі реанімаційного відділення загорілася палата розміром 20 кв.м.

Причина пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя поки невідома. За фактом порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть людей, відкрито кримінальне провадження.

Джерело: Запорізький держаний медуніверситет

Фото: Ольга Гліва

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