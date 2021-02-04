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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Миколаєві через “мінування” евакуювали учнів чотирьох шкіл

Управління СБУ у Миколаївській області вранці 4 лютого отримало на електронну адресу анонімне повідомлення про мінування однієї зі шкіл в Заводському районі обласного центру.

Мінування шкіл у Миколаєві

Правоохоронці, експерти вибухотехнічної та кінологічної служб перевіряють отриману інформацію.

Майже одночасно силовики отримали ще одне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів у Корабельному районі Миколаєва.

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Задля уникнення небезпеки учнів та працівників навчальних закладів евакуювали.

Спеціалісти спецслужб ретельно перевіряють не лише будівлі шкіл, а й прилеглу територію.

  • Мінування шкіл у Миколаєві
  • Мінування шкіл у Миколаєві
  • Мінування шкіл у Миколаєві
  • Мінування шкіл у Миколаєві
У Миколаєві через “мінування” евакуювали учнів чотирьох шкіл / 2 фотографии

Повідомлення про нібито мінування різних об’єктів по всій Україні з’являються ледь не щодня. Так, на Черкащині у перший день лютого п’ятикласник повідомив у поліцію, що в школі в Яснозір’ї закладена вибухівка.

11-річного псевдомінера швидко знайшли і вилучили у нього телефон, з якого він зателефонував до поліції.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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