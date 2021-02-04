Управління СБУ у Миколаївській області вранці 4 лютого отримало на електронну адресу анонімне повідомлення про мінування однієї зі шкіл в Заводському районі обласного центру.
Правоохоронці, експерти вибухотехнічної та кінологічної служб перевіряють отриману інформацію.
Майже одночасно силовики отримали ще одне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів у Корабельному районі Миколаєва.
Задля уникнення небезпеки учнів та працівників навчальних закладів евакуювали.
Спеціалісти спецслужб ретельно перевіряють не лише будівлі шкіл, а й прилеглу територію.
Повідомлення про нібито мінування різних об’єктів по всій Україні з’являються ледь не щодня. Так, на Черкащині у перший день лютого п’ятикласник повідомив у поліцію, що в школі в Яснозір’ї закладена вибухівка.
11-річного псевдомінера швидко знайшли і вилучили у нього телефон, з якого він зателефонував до поліції.