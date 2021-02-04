У Миколаєві правоохоронці затримали шахрая. Він обікрав двох літніх людей під приводом допомоги родичам, які нібито потрапили в ДТП.

36-річний чоловік вкрав у двох мешканців Миколаєва 45 тис. грн, $6 тис., €3 тис. та ювелірні прикраси.

Правоохоронці виявили, що до 92-річної мешканки Миколаєва зателефонувала нібито її донька, яка потрапила в аварію. Потім слухавку взяв псевдолікар, який сказав, що жінка у важкому стані і їй необхідне дороге лікування.

В результаті жінка віддала зловмиснику 30 тис. грн, $6 тис. та €3 тис. за “порятунок” доньки.

Таку ж аферу шахрай провернув із 82-річним мешканцем Миколаєва. Але чоловік не встиг приготувати гроші псевдолікарю. Тому, коли він говорив із дружиною телефоном, аферист сам знайшов удома потерпілого 15 тис. грн і ювелірні вироби.

Чоловік, закінчивши телефонну розмову, зрозумів, що це шахрайство і одразу викликав поліцію.











Ваш родич потрапив у ДТП: у Миколаєві спіймали афериста, який ошукав літніх людей / 3 фотографии

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього 40 тис. грн, $6 755 та €2 815. Ювелірні вироби аферист встиг здати у ломбард.

Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також нещодавно на Херсонщині викрили сестер-шахрайок, які обіцяли клієнтам за фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу та вирішити інші питання.

Такий онлайн-сеанс коштував від 1,8 тис. грн.